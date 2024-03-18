США предупредили Нигер из-за связей с Россией и Ираном

Соединенные Штаты предупредили Нигер относительно потенциального развития его связей с РФ и Ираном, прежде чем хунта, управляющая страной, отменила в субботу соглашение, которое позволяло американским военным находиться на ее территории.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

По словам пресс-секретаря министерства обороны США Сабрины Сингх, американская делегация была в Нигере, где "выразила обеспокоенность относительно потенциальных отношений Нигера с Россией и Ираном".

"Мы были обеспокоены тем путем, по которому идет Нигер. И поэтому это были прямые и откровенные разговоры с глазу на глаз, чтобы обсудить наши проблемы и услышать их", – отметила представительница Пентагона.

Ранее Франция окончательно закрыла посольство в Нигере, где в конце августа 2023 года произошел военный переворот, и перевела дипломатический персонал в Париж.

Военный переворот в Нигере произошел 26 июля 2023 года. Законно избранный президент страны Мохамед Базум с тех пор остается под стражей.

Вскоре после военного переворота путчисты требовали, чтобы посол Франции покинул страну или чтобы Париж признал новую власть. Франция сначала проигнорировала ультиматум, но потом объявила об эвакуации дипломатов и выводе военного контингента.

Бывшая французская колония, Нигер до переворота был партнером Франции и США в сфере безопасности. Эти государства использовали его как базу для борьбы с исламистским повстанческим движением в регионе Сахеля в Западной и Центральной Африке.

В октябре Совет ЕС одобрил "рамку" ограничительных мер против Нигера, где после госпереворота к власти пришла хунта.