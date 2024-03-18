Боррель підтвердив, що глави МЗС ЄС погодили санкції через смерть Навального

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив що міністри закордонних справ країн Євросоюзу домовилися про санкції проти Росії у зв'язку зі смертю опозиціонера Алексєя Навального.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми домовились запровадити санкції проти осіб, відповідальних за вбивство Алексєя Навального: 30 фізичних та юридичних осіб", – зазначив Боррель.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в ЄС домовились про санкції, які запровадять проти тюремників з колоній, де утримувався опозиціонер, а також судді та прокурори.

Фігурантам "чорного списку" заборонять в'їзд до країн ЄС. Їхні рахунки в європейських банках будуть заблоковані.

До санкцій у зв'язку зі смертю Навального закликала Польща. Також група країн на чолі з Польщею зараз проводить кампанію за створення нового режиму санкцій проти Росії, який би стосувався порушень прав людини.

У лютому вісім країн ЄС звернулися до глави зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозепа Борреля з проханням накласти санкції на російських прокурорів, суддів і співробітників пенітенціарних установ у зв'язку зі смертю Навального.

Раніше ЗМІ повідомляли, що країни Євросоюзу готують пакет санкцій проти близько 30 росіян та російських компаній через смерть Навального.