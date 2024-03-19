У Польщі втратили контроль над американським безпілотником MQ-9 Reaper 

У понеділок ввечері американські солдати з бази у Польщі на якийсь час втратили контроль над розвідувально-ударним безпілотником MQ-9 Reaper.

Інформацію про інцидент вперше повідомила радіостанція RMF FM, пише "Європейська правда".

Після 22:00 з'явилася новина про те, що американські солдати з бази ВПС в Мирославці Західнопоморського воєводства втратили контроль над безпілотником. У зв’язку з цим поліція перекрила дороги між Мирославцем і Вальцом.

"18 березня після 23 години безпілотник американської компанії SZ, що здійснював політ у польському повітряному просторі, здійснив аварійну посадку поблизу Мирославця. Посадка відбулася відповідно до процедур у безпечній безлюдній зоні" – повідомило Головне командування Збройних сил у соціальних мережах.

Перед північчю з'явилася інформація про те, що аварійна посадка безпілотника відбулася після 23:00.

"Приземлення відбулося відповідно до процедур у безпечному безлюдному районі. Місце падіння убезпечено службами, розслідуванням займається Військова служба правопорядку". – повідомило Головне командування.

MQ-9 Reaper – американський безпілотний літальний апарат, що використовується переважно ВПС США та Королівськими військово-повітряними силами Британії. Дрон оснащений турбогвинтовим двигуном Honeywell TPE331-10, завдяки якому тривалість польоту становить 27 годин, а дальність – до 1800 кілометрів.

Це не перший інцидент з американським дроном у Польщі. Торік у липні на південному заході розбився військовий розвідувальний безпілотник, який використовували солдати США для тренувань.

Повідомлялося, що дрони MQ-9A Reaper, орендовані у США в рамках нагальної оперативної потреби, прибули до Польщі на початку лютого минулого року, аби вести розвідку на східному кордоні країни.

Йшла мова про те, що Польща використовуватиме орендовані дрони доти, доки не придбає власну безпілотну розвідувальну систему.