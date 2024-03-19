В Польше потеряли контроль над американским беспилотником MQ-9 Reaper 

В понедельник вечером американские солдаты с базы в Польше на время потеряли контроль над разведывательно-ударным беспилотником MQ-9 Reaper.

Информацию об инциденте впервые сообщила радиостанция RMF FM, пишет "Европейская правда".

После 22:00 появилась новость о том, что американские солдаты с базы ВВС в Мирославце Западнопоморского воеводства потеряли контроль над беспилотником. В связи с этим полиция перекрыла дороги между Мирославцем и Вальцом.

"18 марта после 23 часов беспилотник американской компании SZ, совершавший полет в польском воздушном пространстве, совершил аварийную посадку вблизи Мирославца" – сообщило Главное командование Вооруженных сил в социальных сетях.

Перед полночью появилась информация о том, что аварийная посадка беспилотника произошла после 23:00.

"Приземление произошло в соответствии с процедурами в безопасном безлюдном районе. Место падения обезопашено службами, расследованием занимается Военная служба правопорядка", – сообщило Главное командование.

MQ-9 Reaper – американский беспилотный летательный аппарат, используемый преимущественно ВВС США и Королевскими военно-воздушными силами Великобритании. Дрон оснащен турбовинтовым двигателем Honeywell TPE331-10, благодаря которому продолжительность полета составляет 27 часов, а дальность – до 1800 километров.

Это не первый инцидент с американским дроном в Польше. В июле прошлого года на юго-западе разбился военный разведывательный беспилотник, который использовали солдаты США для тренировок.

Сообщалось, что дроны MQ-9A Reaper, арендованные у США в рамках неотложной оперативной потребности, прибыли в Польшу в начале февраля прошлого года, чтобы вести разведку на восточной границе страны.

Речь шла о том, что Польша будет использовать арендованные дроны до тех пор, пока не приобретет собственную беспилотную разведывательную систему.