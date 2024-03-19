Соратник Шольца не відступає від позиції про замороження війни в Україні

Лідер фракції Соціал-демократичної партії Німеччини Рольф Мютценіх, якого розкритикували через заяву про необхідність говорити про заморожування війни в Україні, виступив на захист своєї позиції.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив виданню Neue Westfalische, його слова наводить Spiegel.

Попри критику лідер парламентської фракції СДПН Мютценіх дотримується свого заклику до заморожування війни в Україні. Відповідаючи на запитання, чи не хоче він виправити свої заяви, Мютценіх сказав: "Ні, я не хочу цього робити".

При цьому він уточнив, що конкретно, на його думку, має означати "заморожування".

"Я здобув освіту в галузі соціальних наук та дослідження миру. Там заморожування використовується як концепція, що уможливлює тимчасове локальне припинення вогню та гуманітарне перемир'я в конкретній ситуації, яке може бути конвертоване в постійну відсутність військової сили", – сказав він.

При цьому, за його словами, потрібна згода обох воюючих сторін, яка не може бути продиктована ззовні. На думку Мютценіха, вплинути на Росію міг би, зокрема, Китай.

"Ми повинні переконати Китай, що Китайська Народна Республіка має екзистенційний та економічний інтерес у тому, щоб стати більш дипломатично активною у війні, за яку несе відповідальність Росія", – сказав він.

Приводом для обговорення стали заяви Мютценіха під час дебатів у Бундестазі минулого тижня. "Чи не настав час, щоб ми не тільки поговорили про те, як вести війну, але й подумали про те, як ми можемо заморозити війну і закінчити її пізніше?" – запитав Мютценіх.

Політики з лав коаліції – "вільні демократи" та "Зелені" – різко критикували його слова. Але співголова СДПН Ларс Клінгбайль виступив на захист Мютценіха. Він сказав, що ні Мютценіх, ні канцлер Олаф Шольц, ні СДПН як партія не виступають за заморозку війни, яку проти України веде РФ.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус дистанціювався від заяв Мютценіха про заморожування війни в Україні.