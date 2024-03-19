Соратник Шольца не отступает от позиции о заморозке войны в Украине

Лидер фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених, которого раскритиковали из-за заявления о необходимости говорить о замораживании войны в Украине, выступил в защиту своей позиции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил изданию Neue Westfalische, его слова приводит Spiegel.

Несмотря на критику, лидер парламентской фракции СДПГ Мютцених придерживается своего призыва к замораживанию войны в Украине. Отвечая на вопрос, не хочет ли он исправить свои заявления, Мютцених сказал: "Нет, я не хочу этого делать".

При этом он уточнил, что конкретно, по его мнению, должно означать "замораживание".

"Я получил образование в области социальных наук и исследования мира. Там замораживание используется как концепция, которая делает возможным временное локальное прекращение огня и гуманитарное перемирие в конкретной ситуации, которое может быть конвертировано в постоянное отсутствие военной силы", – сказал он.

При этом, по его словам, требуется согласие обеих воюющих сторон, которое не может быть продиктовано извне. По мнению Мютцениха, повлиять на Россию мог бы, в частности, Китай.

"Мы должны убедить Китай, что Китайская Народная Республика имеет экзистенциальный и экономический интерес в том, чтобы стать более дипломатически активной в войне, за которую несет ответственность Россия", – сказал он.

Поводом для обсуждения стали заявления Мютцениха во время дебатов в Бундестаге на прошлой неделе. "Не пришло ли время, чтобы мы не только поговорили о том, как вести войну, но и подумали о том, как мы можем заморозить войну и закончить ее позже?" – спросил Мютцених.

Политики из рядов коалиции – "свободные демократы" и "Зеленые" – резко критиковали его слова. Но сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль выступил в защиту Мютцениха. Он сказал, что ни Мютцених, ни канцлер Олаф Шольц, ни СДПГ как партия не выступают за заморозку войны, которую против Украины ведет РФ.

Министр обороны Германии Борис Писториус дистанцировался от заявлений Мютцениха о замораживании войны в Украине.