У Латвії суд заарештував підозрюваного у спробі підпалу музею окупації

У суботу Ризький міський суд заарештував чоловіка, якого Держполіція затримала за підозрою в тому, що він кинув запальну суміш у кабінет керівника Музею окупації Латвії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Підозрюваного затримали в Єлгаві, де він проживає. Він і раніше потрапляв у поле зору поліції у зв'язку з незаконним обігом наркотичних речовин.

Пізніше у зв'язку з інцидентом поліція затримала ще двох осіб. За словами начальника Держполіції Арманда Рукса, другий затриманий є жителем Олайне, який раніше був засуджений за майнові злочини, зі свого боку, третьою підозрюваною є також мешканка Олайне, яка також уже потрапляла в поле зору правоохоронних органів.

Наразі з'ясовуються мотиви скоєння злочину. Однак одна з версій полягає в тому, що злочин було скоєно "на підставі ненависті до латвійської держави, жителів, свободи та музею як об'єкту".

Наразі з'ясовується, чи був цей злочин індивідуально вмотивованим, чи він мав якийсь "сторонній вплив", зокрема, з Росії, тому поліція під час розслідування співпрацює зі Службою державної безпеки (СДБ).

Як повідомлялося раніше, в ніч на вівторок у кабінет директора Музею окупації через вікно було закинуто запальну суміш. Площа загоряння становила 0,5 кв. м, згоріли крісло і документи.

Раніше поліція Латвії встановила підозрюваних у провокації в місті Даугавпілс 24 лютого, коли під час хвилини мовчання на проукраїнській акції поруч підірвали петарди.