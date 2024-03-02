В Латвии суд арестовал подозреваемого в попытке поджога музея оккупации

В субботу Рижский городской суд арестовал мужчину, которого Госполиция задержала по подозрению в том, что он бросил зажигательную смесь в кабинет руководителя Музея оккупации Латвии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Подозреваемого задержали в Елгаве, где он проживает. Он и ранее попадал в поле зрения полиции в связи с незаконным оборотом наркотических веществ.

Позже в связи с инцидентом полиция задержала еще двух человек. По словам начальника Госполиции Арманда Рукса, второй задержанный является жителем Олайне, который ранее был осужден за имущественные преступления, со своей стороны, третьей подозреваемой является также жительница Олайне, которая также уже попадала в поле зрения правоохранительных органов.

Сейчас выясняются мотивы совершения преступления. Однако одна из версий заключается в том, что преступление было совершено "на основании ненависти к латвийскому государству, жителям, свободе и музею как объекту".

Сейчас выясняется, было ли это преступление индивидуально мотивированным, или оно имело какое-то "постороннее влияние", в частности, из России, поэтому полиция в ходе расследования сотрудничает со Службой государственной безопасности (СГБ).

Как сообщалось ранее, в ночь на вторник в кабинет директора Музея оккупации через окно была заброшена зажигательная смесь. Площадь возгорания составила 0,5 кв. м, сгорели кресло и документы.

Ранее полиция Латвии установила подозреваемых в провокации в городе Даугавпилс 24 февраля, когда во время минуты молчания на проукраинской акции рядом взорвали петарды.