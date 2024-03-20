Президент Литви зустрівся з кандидатом на міністра оборони, визначиться з призначенням цього тижня

Президент Литви Гітанас Науседа зустрівся з Лаурінасом Кащюнасом, якого уряд запропонував як наступного міністра оборони Литви, та визначиться з думкою щодо призначення цього тижня.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Головний радник президента повідомив, що у середу Науседа зустрівся з Кащюнасом та поговорив з ним про його бачення пріоритетів у сфері відповідальності міністерства і заходи, які можна реалізувати за каденцію теперішнього уряду.

Одним із важливих завдань нового міністра буде, серед іншого, підготовка Литви до прийому на своїй території німецької бригади.

Радник повідомив, що Науседа також говорив з Кащюнасом про можливі корупційні проблеми в оборонному відомстві, про які заявив попередній міністр Арвідас Анушаускас.

Законодавство передбачає запити президента до служб безпеки перед призначенням міністра оборони, коли цей крок буде виконано, Науседа оголосить своє рішення щодо призначення.

Нагадаємо, минулої п'ятниці Анушаускас подав заяву про відставку, заявивши, що його попросила про це прем'єрка.

19 березня прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте офіційно запропонувала на посаду міністра оборони очільника оборонного комітету Сейму Лаурінаса Кащюнаса.