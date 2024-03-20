Президент Литвы встретился с кандидатом на министра обороны

Президент Литвы Гитанас Науседа встретился с Лауринасом Кащюнасом, которого правительство предложило в качестве следующего министра обороны Литвы, и определится с мнением о назначении на этой неделе.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Главный советник президента сообщил, что в среду Науседа встретился с Кащюнасом и поговорил с ним о его видении приоритетов в сфере ответственности министерства и мерах, которые можно реализовать за каденцию нынешнего правительства.

Одной из важных задач нового министра будет, среди прочего, подготовка Литвы к приему на своей территории немецкой бригады.

Советник сообщил, что Науседа также говорил с Кащюнасом о возможных коррупционных проблемах в оборонных закупках, о которых заявил предыдущий министр Арвидас Анушаускас.

Законодательство предусматривает запросы президента к службам безопасности перед назначением министра обороны, когда этот шаг будет выполнен, Науседа объявит свое решение о назначении.

Напомним, в минувшую пятницу Анушаускас подал заявление об отставке, заявив, что его попросила об этом премьер-министр.

19 марта премьер Литвы Ингрида Шимоните официально предложила на должность министра обороны главу оборонного комитета Сейма Лауринаса Кащюнаса.