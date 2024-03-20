У Греції впав у море винищувач F-16

Винищувач F-16 (варіант Block 52+) ВПС Греції впав у море біля невеликого острова Псатура в північній частині Егейського моря.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Пілоту вдалося врятуватися з одномісного літака, скориставшись системою катапультування. Він був знайдений і підібраний гелікоптером Super Puma, який мав доправити його до лікарні.

Винищувач, який належить 337-й ескадрильї 110-го винищувального крила, брав участь у тренувальному польоті (місцевість є полігоном), повідомили у ВПС Греції.

Влада відправила для участі в пошуково-рятувальній операції вертольоти Super Puma і Sikorsky S70 з авіабази Марафон, літак Canadair з Салонік і фрегат Aegeus, яким допомагала берегова охорона.

Нагадаємо, наприкінці лютого гелікоптер, на борту якого перебували шестеро людей, впав в океан біля узбережжя західної Норвегії.

Також нещодавно у Швейцарії розбився літак з парашутистами – всі вижили, окрім пілота.