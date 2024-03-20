В Греции упал в море истребитель F-16

Истребитель F-16 (вариант Block 52+) ВВС Греции упал в море возле небольшого острова Псатура в северной части Эгейского моря.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Пилоту удалось спастись из одноместного самолета, воспользовавшись системой катапультирования. Он был найден и подобран вертолетом Super Puma, который должен был доставить его в больницу.

Истребитель, принадлежащий 337-й эскадрилье 110-го истребительного крыла, участвовал в тренировочном полете (местность является полигоном), сообщили в ВВС Греции.

Власти отправили для участия в поисково-спасательной операции вертолеты Super Puma и Sikorsky S70 с авиабазы Марафон, самолет Canadair из Салоник и фрегат Aegeus, которым помогала береговая охрана.

Напомним, в конце февраля вертолет, на борту которого находились шесть человек, упал в океан у побережья западной Норвегии.

Также недавно в Швейцарии разбился самолет с парашютистами – все выжили, кроме пилота.