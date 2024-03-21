Спикер Джонсон пообещал не затягивать с рассмотрением помощи союзникам США

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что после того, как вопрос согласования бюджета правительства Соединенных Штатов уже почти решили, к пакету поддержки Украины и партнеров перейдут уже в ближайшее время.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Голос Америки".

По его словам, после решения бюджетных вопросов, конгрессмены "переведут внимание на это (дополнительную помощь американским союзникам. – Ред.) и не будут с этим медлить".

Он уточнил, что сейчас речь не идет о механизме финансирования конкретно Украины, а обо всем пакете дополнительного финансирования для партнеров США.

"Я думаю, что в сознании многих людей есть большая разница между летальной помощью для Украины и гуманитарной составляющей. Также сейчас много обсуждают... законопроект, который позволит использовать конфискованные активы российских олигархов и таким образом, частично оплачивать помощь Украине. Кроме того, обсуждается концепция предоставления помощи в кредит", – отметил Джонсон.

Спикер Палаты представителей указал, что среди законодателей сейчас ведется "много вдумчивой, целенаправленной работы и обсуждения этого вопроса".

"Мы понимаем роль, которую играет Америка в мире. Мы понимаем важность послать миру мощный сигнал о том, что мы поддерживаем наших союзников и не можем позволить террористам и тиранам шагать по миру", – резюмировал он.

Накануне, 20 марта, советник по нацбезопасности Джейк Салливан во время визита в Киев призвал верить в то, что Соединенные Штаты все же обеспечат одобрение помощи Украине.

На днях спикер Палаты представителей США Майк Джонсон фактически согласился разблокировать решение о помощи Украине, но с существенными изменениями – чтобы это был проект от Палаты представителей и помощь в виде кредита или ленд-лиза.

Также он допустил, что помощь Украине и Израилю все же разделят на отдельные проекты. Любой новый проект должен будет получить достаточно голосов и в Палате представителей, и в Сенате.