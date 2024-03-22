Проросійська болгарська націоналістична партія "Відродження" представила законопроєкт про вихід Болгарії з НАТО в місяць, коли країна відзначає 20-ту річницю свого вступу до Альянсу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Euractiv.

Партія стверджує, що членство в НАТО шкодить національній безпеці Болгарії, повторюючи головну тезу Кремля, яка часто поширюється через проросійські дезінформаційні канали в соціальних мережах.

"НАТО – це репресивний апарат США, де країни-члени є ким завгодно, але тільки не рівноправними партнерами", – йдеться в аргументації законопроєкту.

Партія стверджує, що військові конфлікти між Росією і Україною, Ізраїлем і палестинцями, а також Вірменією і Азербайджаном розпалюються і підтримуються зброєю з боку США.

У своєму обґрунтуванні законопроєкту "Відродження" не згадує ні про війну Росії в Україні, ні про окупацію РФ міжнародно визнаної української території.

Незважаючи на зусилля проросійської партії, законопроєкт не може бути прийнятий парламентом, оскільки депутатам "Відродження" не вистачить для цього голосів.

Проросійська та антиєвропейська партія, вочевидь, використовує цей законопроєкт, щоб привабити виборців напередодні європейських виборів, що відбудуться на початку червня.

Наразі партія чітко виступає за вихід Болгарії з НАТО, але не має чіткої позиції щодо членства в ЄС. Минулого місяця делегація "Відродження" відвідала Кремль на запрошення путінської партії "Єдина Росія".

Згідно з останніми соціологічними дослідженнями, підтримка партії на виборах до Європарламенту очікується на рівні близько 13% при явці 30%, тоді як підтримка на національному рівні очікується на рівні близько 10%, якщо відбудуться дострокові парламентські вибори з очікувано вищою явкою (близько 40%).

З початку року партія намагається відродити опозицію до вступу Болгарії до єврозони, який очікується у 2025 році.