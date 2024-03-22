Пророссийская болгарская националистическая партия "Возрождение" представила законопроект о выходе Болгарии из НАТО в месяц, когда страна отмечает 20-ю годовщину своего вступления в Альянс.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Euractiv.

Партия утверждает, что членство в НАТО вредит национальной безопасности Болгарии, повторяя главный тезис Кремля, который часто распространяется через пророссийские дезинформационные каналы в социальных сетях.

"НАТО – это репрессивный аппарат США, где страны-члены являются кем угодно, но только не равноправными партнерами", – говорится в аргументации законопроекта.

Партия утверждает, что военные конфликты между Россией и Украиной, Израилем и палестинцами, а также Арменией и Азербайджаном разжигаются и поддерживаются оружием со стороны США.

В своем обосновании законопроекта "Возрождение" не упоминает ни о войне России в Украине, ни об оккупации РФ международно признанной украинской территории.

Несмотря на усилия пророссийской партии, законопроект не может быть принят парламентом, поскольку депутатам "Возрождения" не хватит для этого голосов.

Пророссийская и антиевропейская партия, очевидно, использует этот законопроект, чтобы привлечь избирателей накануне европейских выборов, которые состоятся в начале июня.

Сейчас партия четко выступает за выход Болгарии из НАТО, но не имеет четкой позиции относительно членства в ЕС. В прошлом месяце делегация "Возрождения" посетила Кремль по приглашению путинской партии "Единая Россия".

Согласно последним социологическим исследованиям, поддержка партии на выборах в Европарламент ожидается на уровне около 13% при явке 30%, тогда как поддержка на национальном уровне ожидается на уровне около 10%, если состоятся досрочные парламентские выборы с ожидаемо более высокой явкой (около 40%).

С начала года партия пытается возродить оппозицию к вступлению Болгарии в еврозону, который ожидается в 2025 году.