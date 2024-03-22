Лидер сепаратистов объявил о планах вернуться в Каталонию для участия в выборах

Каталонский сепаратист в изгнании Карлес Пучдемон сообщил о планах возглавить партию Junts на досрочных майских выборах в автономном регионе Испании.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Bloomberg.

На пресс-конференции в южном французском городе Эльна Пучдемон заявил, что он должен воспользоваться возможностью и попытаться вернуть себе пост президента Каталонии.

"Через шесть с половиной лет я могу с гордостью сказать, что все попытки заставить нас сдаться, унизить нас или капитулировать провалились", – заявил он перед аудиторией своих соратников и сторонников.

По его словам, эту возможность надо использовать "со всеми последствиями и обязательствами".

Пучдемон также призвал другие партии, выступающие за независимость Каталонии, присоединиться к нему в рамках широкой националистической коалиции на выборах, чтобы иметь больше шансов на победу.

Другая главная сепаратистская партия Каталонии ERC уже дала понять, что не заинтересована в таком объединении.

Хотя Junts и ERC заключили альянс в 2017 году для проведения голосования за независимость региона, их отношения испортились, поскольку лидерам партий грозит тюремное заключение или изгнание, а ERC вытеснила Junts и взяла под свой контроль каталонское правительство.

Ранее Junts заявила, что Пучдемон может баллотироваться как их кандидат благодаря законопроекту об амнистии, который выдвинула правительственная в Испании партия социалистов и который, как ожидается, вступит в силу в мае или июне.

Перед этим нижняя палата парламента Испании одобрила законопроект об амнистии каталонских сепаратистов.

В то же время в конце февраля высший суд Испании объявил об открытии расследования против лидера каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона по обвинениям в "терроризме" из-за его роли в протестах против осуждения сепаратистских лидеров.

Премьер страны Педро Санчес согласился на амнистию в обмен на поддержку со стороны каталонских партий Junts per Catalunya и ERC, чьи голоса помогли повторно назначить его главой правительства после досрочных выборов в прошлом году.

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