Блінкен на переговорах з Нетаньягу наполіг на збільшенні допомоги Газі

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся в п'ятницю з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу для переговорів з метою збільшити гуманітарну допомогу Газі на тлі дедалі більш напружених відносин між двома союзниками через шестимісячну війну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Очільник зовнішньополітичного відомства США заявив, що наполягатиме на тому, щоб прем'єр Ізраїлю вжив термінових заходів для надання більшої допомоги густонаселеному анклаву, де, за даними ООН, є загроза масових смертей від голоду.

"Все населення Гази відчуває гостру нестачу продовольства. Ми не можемо та не повинні допустити, щоб це продовжувалося", – заявив Блінкен на пресконференції.

Перед зустріччю з Нетаньягу, яка тривала близько 40 хвилин, він заявив, що обговорить зростання розриву між двома країнами у розмові тет-а-тет. Він також зустрівся з ізраїльським військовим кабінетом.

Як вказує Reuters, американські посадовці заявляють, що кількість поставок допомоги наземним транспортом потрібно швидко збільшити, і що допомога має бути стабільною протягом тривалого періоду. Водночас Ізраїль заявляє, що не обмежує допомогу.

Ізраїльський полковник Моше Тетро, голова адміністрації з координації та урегулювання ситуації в Газі, заявив, що військові не вважають, що в анклаві існує дефіцит продовольства.

"Наскільки нам відомо, за нашим аналізом, в Газі немає голоду. Щодня туди надходить достатня кількість продовольства", – сказав він журналістам.

Очікують, що Блінкен також обговорить намір Ізраїлю розпочати наземний наступ на Рафах – місто на південній околиці сектору, де більш ніж половина населення Гази зараз ховається у тимчасових помешканнях.

Ізраїль готовий погодитися лише на тимчасову паузу в конфлікті та неодноразово заявляв, що продовжуватиме свою кампанію для досягнення своєї мети – ліквідації терористичного угруповання ХАМАС, який контролює Газу. ХАМАС хоче остаточного припинення війни та виведення ізраїльських військ з сектору.

Раніше лідер більшості в Сенаті США від демократів Чак Шумер закликав до проведення нових виборів в Ізраїлі, різко розкритикувавши прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу як перешкоду на шляху до миру.

Байден також заявляв, що потенційна ізраїльська операція в місті Рафах, де знайшли притулок понад 1,3 мільйона палестинців, є для нього "червоною лінією".

За даними Пентагону, внаслідок військової операції Ізраїлю в секторі Гази у відповідь на атаку з боку терористичного угруповання ХАМАС загинули понад 25 тисяч палестинських жінок і дітей.