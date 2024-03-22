Блинкен на переговорах с Нетаньяху настаивал на увеличении помощи Газе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в пятницу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху для переговоров с целью увеличить гуманитарную помощь Газе на фоне все более напряженных отношений между двумя союзниками из-за шестимесячной войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Глава внешнеполитического ведомства США заявил, что будет настаивать на том, чтобы премьер Израиля принял срочные меры для оказания большей помощи густонаселенному анклаву, где, по данным ООН, есть угроза массовых смертей от голода.

"Все население Газы испытывает острую нехватку продовольствия. Мы не можем и не должны допустить, чтобы это продолжалось", – заявил Блинкен на пресс-конференции.

Перед встречей с Нетаньяху, которая длилась около 40 минут, он заявил, что обсудит растущий разрыв между двумя странами в разговоре тет-а-тет. Он также встретился с израильским военным кабинетом.

Как указывает Reuters, американские чиновники заявляют, что количество поставок помощи наземным транспортом нужно быстро увеличить и что помощь должна быть стабильной в течение длительного периода. В то же время Израиль заявляет, что не ограничивает помощь.

Израильский полковник Моше Тетро, глава администрации по координации и урегулированию ситуации в Газе, заявил, что военные не считают, что в анклаве существует дефицит продовольствия.

"Насколько нам известно, по нашему анализу, в Газе нет голода. Ежедневно туда поступает достаточно продовольствия", – сказал он журналистам.

Ожидается, что Блинкен также обсудит намерение Израиля начать наземное наступление на Рафах – город на южной окраине сектора, где более половины населения Газы сейчас прячется во временных помещениях.

Израиль готов согласиться лишь на временную паузу в конфликте и неоднократно заявлял, что будет продолжать свою кампанию для достижения своей цели – ликвидации террористической группировки ХАМАС, которая контролирует Газу. ХАМАС хочет окончательного прекращения войны и вывода израильских войск из сектора.

Ранее лидер большинства в Сенате США от демократов Чак Шумер призвал к проведению новых выборов в Израиле, резко раскритиковав премьер-министра Биньямина Нетаньяху как препятствие на пути к миру.

Байден также заявлял, что потенциальная израильская операция в городе Рафах, где нашли убежище более 1,3 миллиона палестинцев, является для него "красной линией".

По данным Пентагона, в результате военной операции Израиля в секторе Газы в ответ на атаку со стороны террористической группировки ХАМАС погибли более 25 тысяч палестинских женщин и детей.