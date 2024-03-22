Суд у Чехії зняв звинувачення з українця у вбивстві рома у Брно

Крайовий суд у чеському місті Брно зняв звинувачення з чоловіка родом з України у справі про тогорічну смерть рома; судді встановили, що це не було злочинним діянням, це була необхідна самооборона.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ceske Noviny.

37-річному Роману Рогозіну було висунуте звинувачення у вбивстві з покаранням до 18 років позбавлення волі. Зрештою, прокурор запропонував покарання у вигляді близько п'яти років позбавлення волі за вбивство з необережності і заподіяння тілесних ушкоджень.

Чоловік раніше заперечував свою провину, заявляючи, що це був самозахист. Рішення суду не є остаточним, позивач залишив термін для можливої апеляції.

"Ми вважаємо, що дії підсудного, як вони були продемонстровані, мають ознаки необхідної оборони, як це передбачено нашим кримінальним кодексом. Дійсно, було нанесення тілесних ушкоджень і смерть молодої людини. Це нещасний випадок. З іншого боку, ми не будемо криміналізувати дії, які якимось чином не відхиляються від того, що закон дозволяє нам вважати необхідною обороною", – сказав голова суду.

"Для мене вирок є великим розчаруванням. Це вже не перший випадок, коли не призначається адекватне покарання у справі, де жертвою є представник ромської громади", – сказав перед будівлею суду Томаш Щука з організації Romani hub.

Перед будівлею суду після оголошення рішення кілька незадоволених ромів висловили свою незгоду з ним. Їхні роти були заклеєні скотчем зі словами: "Вони змусили нас замовкнути!!! Людські життя мають значення".

Згідно з обвинувальним актом, засуджений чоловік напав з ножем на трьох людей біля трамвайної зупинки і поранив їх. Один з них згодом помер у лікарні. Загиблим виявився молодий ром. Незабаром після смерті юнака в частині ромської громади почала поширюватися ненависть до українців, подія 10 червня минулого року також спричинила заворушення в Брно.

Суд відкрив справу минулого року в середині грудня, коли він допитав Рогозіна і двох постраждалих. Рогозін тоді розповів, що він і його друзі їхали трамваєм на феєрверк на дамбі, але група інших людей почала шуміти в трамваї. За його словами, вони вмикали музику, шуміли, гойдалися на поручнях.

"Коли це стало нестерпно, я попросив їх зупинитися", – сказав тоді підсудний. Конфлікт стався в трамваї, де він зафіксував образи на свою адресу, конфлікт продовжився і після виходу з нього. За його словами, після цього на нього напала група з трьох осіб, і він витягнув ніж, щоб вони дали йому спокій. Він нібито розмахував ножем, кажучи, що навіть не помітив, що вдарив когось.

Конфлікти між ромами та українцями в Чехії загострилися з початку червня, коли стався конфлікт у Брно. Він закінчився загибеллю молодого рома. Після цього в Брно пройшли акції протесту.

Ще одна сутичка, в якій взяли участь 18 осіб, сталася 1 липня в Пардубіце. Тоді також роми скликали мітинг протесту.