Суд в Чехии снял обвинения с украинца в убийстве рома в Брно

Краевой суд в чешском городе Брно снял обвинения с мужчины родом из Украины по делу о прошлогодней смерти рома; судьи установили, что это не было преступным деянием, это была необходимая самооборона.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ceske Noviny.

37-летнему Роману Рогозину было предъявлено обвинение в убийстве с наказанием до 18 лет лишения свободы. В конце концов, прокурор предложил наказание в виде около пяти лет лишения свободы за убийство по неосторожности и причинение телесных повреждений.

Мужчина ранее отрицал свою вину, заявляя, что это была самозащита. Решение суда не является окончательным, истец оставил срок для возможной апелляции.

"Мы считаем, что действия подсудимого, как они были продемонстрированы, носят признаки необходимой обороны, как это предусмотрено нашим уголовным кодексом. Действительно, было нанесение телесных повреждений и смерть молодого человека. Это несчастный случай. С другой стороны, мы не будем криминализировать действия, которые не отклоняются от того, что закон позволяет нам считать необходимой обороной", – сказал председатель суда.

"Для меня приговор стал большим разочарованием. Это уже не первый случай, когда не назначается адекватное наказание по делу, где жертвой является представитель ромской общины", – сказал перед зданием суда Томаш Щука из организации Romani hub.

Перед зданием суда после объявления решения несколько недовольных ромов выразили свое несогласие с ним. Их рты были заклеены скотчем со словами: "Они заставили нас замолчать!!! Человеческие жизни имеют значение".

Согласно обвинительному акту, осужденный мужчина напал с ножом на трех человек возле трамвайной остановки и ранил их. Один из них впоследствии скончался в больнице. Погибшим оказался молодой ром. Вскоре после смерти юноши в части ромской общины начала распространяться ненависть к украинцам, событие 10 июня прошлого года также вызвало беспорядки в Брно.

Суд открыл дело в прошлом году в середине декабря, когда он допросил Рогозина и двух пострадавших. Рогозин тогда рассказал, что он и его друзья ехали на трамвае на фейерверк на дамбе, но группа других людей начала шуметь в трамвае. По его словам, они включали музыку, шумели, качались на поручнях.

"Когда это стало невыносимо, я попросил их остановиться", – сказал тогда подсудимый. Конфликт произошел в трамвае, где он зафиксировал оскорбления в свой адрес, конфликт продолжился и после выхода из него. По его словам, после этого на него напала группа из трех человек, и он вытащил нож, чтобы они оставили его в покое. Он якобы размахивал ножом, говоря, что даже не заметил, что ударил кого-то.

Конфликты между ромами и украинцами в Чехии обострились с начала июня, когда произошел конфликт в Брно. Он закончился гибелью молодого рома. После этого в Брно прошли акции протеста.

Еще одно столкновение, в котором приняли участие 18 человек, произошло 1 июля в Пардубице. Тогда также ромы созвали митинг протеста.