В Германии одобрили налоговый пакет на €3,2 млрд для стимулирования экономики

Немецкие законодатели одобрили трехмиллиардный пакет мер для стимулирования бизнеса, который предусматривает налоговые льготы и уменьшение бюрократии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Компромиссный законопроект, одобренный Бундесратом в пятницу, предусматривает выделение 3,2 миллиарда евро в год – меньше половины от суммы, которую обсуждали ранее.

Изначально закон должен был стать комплексным пакетом для всех секторов экономики с бюджетом 7 миллиардов евро в год, который оказывал бы помощь компаниям в условиях экономического спада и стимулировал бы инвестиции в мероприятия, не влияющие на климат.

Законопроект одобрили в нижней палате парламента – Бундестаге, но федеральные земли в верхней палате, Бундесрате, не поддержали его и отправили на рассмотрение согласительной комиссии, поскольку опасались высоких расходов.

В одобренном законе отменили запланированный ранее государственный бонус для инвестиций в защиту климата, одновременно оставили налоговые стимулы для исследований, лучшую возможность вычета убытков в налоговых декларациях и уменьшение бюрократических преград.

Министр финансов Кристиан Линднер от пробизнесовых "Свободных демократов" заявил в Twitter (X), что, хотя этот пакет является важным сигналом, его недостаточно.

По его словам, необходимо сделать больше для улучшения слабой экономики Германии, добавив, что над этим работают.

Федеральный канцлер Олаф Шольц написал в Twitter (X), что пакет роста является "важным знаком для нашей экономики и успешного будущего страны".

Впрочем, Федерация немецкой промышленности (BDI) указала, что эти налоговые сокращения не дадут заметного толчка к росту экономики.

В то же время Немецкая промышленно-торговая палата (DIHK) призвала до начала летних каникул разработать "конкретный план реформ, который быстро внедрят в повседневную деловую жизнь".

Согласно новому отчету Бундесбанка, немецкая экономика, вероятно, будет в рецессии в первом квартале 2024 года из-за задержки ее восстановления.

Ранее сообщалось, что правительственная коалиция Германии готовит пакет мер стоимостью около 7 миллиардов евро для того, чтобы вывести крупнейшую экономику Европы из длительного спада.

Перед этим стало известно, что экономика Германии стала третьей по объему на планете после того, как Япония неожиданно скатилась в рецессию.