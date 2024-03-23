Кипр заявил о большей поддержке ЕС создания безопасных зон в Сирии для возвращения беженцев

Глава МВД Кипра Константинос Иоанну заявил, что поддержка предложения правительства страны по созданию безопасных зон в Сирии для репатриации ее беженцев крепнет среди стран-членов Евросоюза.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Министр внутренних дел Кипра после переговоров с вице-президентом Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом заявил, что "несколько государств убеждены, что пришло время коллективно решиться" обсудить возможность создания безопасных зон в Сирии через 13 лет после начала конфликта в ближневосточной стране.

"Репатриация сирийских граждан на суровых условиях разгрузила бы наши пункты приема мигрантов и способствовала бы успешной интеграции мигрантов", – сказал Иоанну.

По его словам, в свете опасности того, что война между Израилем и террористической группировкой ХАМАС в Газе может охватить Ливан и другие страны региона, ЕС обязан принять коллективное решение в отношении Сирии.

Глава МВД сообщил, что кипрская полиция создала специальное подразделение, которому поручено ликвидировать банды контрабандистов, которые, как утверждает он, ответственны за недавний рост количества сирийских беженцев, прибывающих на лодках.

Правительство Кипра призывает Европол и пограничную службу ЕС FRONTEX усилить патрулирование вдоль юго-восточных морских границ Евросоюза, чтобы предотвратить прибытие мигрантов.

На прошлой неделе около 450 сирийских мигрантов на борту шести лодок были замечены у юго-восточного побережья Кипра в течение 24 часов. Все шесть лодок отплыли из Ливана.

По официальным данным, хотя общее количество мигрантов, прибывающих на Кипр, значительно уменьшилось, приток сирийских беженцев резко возрос.

В декабре 2023 года на фоне рекордного роста числа искателей убежища из Сирии правительство Кипра заявило, что хочет, чтобы Европейский Союз рассмотрел объявление частей их разрушенной войной родины безопасными для репатриации.