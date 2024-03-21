Британський парламент у квітні знову розгляне план депортації мігрантів до Руанди

Законопроєкт, який має на меті заблокувати подальші судові оскарження плану прем'єра Великої Британії Ріші Сунака щодо депортації шукачів притулку до Руанди, наступного разу обговорюватиметься в парламенті 15 квітня.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Reuters.

Про те, що законопроєкт розглянуть після великодніх канікул у Палаті громад повідомила її лідерка Пенні Мордант.

Уряд хоче переселити тисячі шукачів притулку, які щороку прибувають до Британії на невеликих надувних човнах, до Руанди, але юридичні проблеми поки що не дозволяють відправити їх до східноафриканської країни.

Щоб подолати заперечення суду, кабінет Сунака прагне ухвалити законопроєкт, який оголошує Руанду безпечною країною для шукачів притулку та не застосовує частину законодавства про права людини, намагаючись заблокувати подальші юридичні проблеми.

Раніше повідомляли, що план британського уряду відправити деяких мігрантів до Руанди, де вони мають чекати на рішення щодо надання притулку, може коштувати майже пів мільярда фунтів (близько 580 млн євро), плюс сотні тисяч на кожну депортовану особу.

Перед цим Палата лордів відхилила урядовий план депортації мігрантів до Руанди, де вони мають чекати на рішення щодо надання притулку і який викликав критику правозахисників і суперечки всередині владної Консервативної партії.

Минулого року план визнав незаконним британський Верховний суд, після чого уряди Британії та Руанди підписали новий договір із певними гарантіями безпеки для мігрантів.

План викликав гострі суперечки в Палаті представників і поміж членів британської Консервативної партії, одне крило якої налаштоване на радикальні заходи зі скорочення міграції, інше – виступає за дотримання міжнародного права.