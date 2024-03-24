В Венгрии раллийный автомобиль влетел в зрителей: есть погибшие и раненые

В воскресенье в Венгрии раллийный автомобиль врезался в группу зрителей, в результате чего четыре человека погибли и еще несколько получили ранения.

Об этом сообщила венгерская полиция, пишет "Европейская правда".

Авария произошла во время гонки между населенными пунктами Лабатлан и Байот у реки Дунай на северо-западе Венгрии.

На видео в социальных сетях видно, как автомобиль потерял сцепление с асфальтированной дорогой, а затем въехал в зрителей, которые собрались посмотреть на гонки.

Videón is látható a baleset, ami több ember halálát okozta az Esztergom-Nyerges rallyn pic.twitter.com/bfrkzgTqh3 – Vadhajtások.hu (@VadhajtasokHu) March 24, 2024

По данным Национальной службы скорой помощи Венгрии, на место происшествия направили восемь машин скорой помощи и четыре вертолета.

Два человека, в том числе один ребенок, получили серьезные травмы. Шестерых других, среди них и ребенка, госпитализировали с более легкими травмами.

Ралли-клуб Arrabona, организатор гонки, опубликовал короткое заявление на своей странице в соцсетях, в котором говорилось, что соревнования прерваны из-за аварии на этапе гонки Лабатлан-Байна.

Недавно в Берлине машина наехала на пешеходов, в результате чего тяжелые травмы получила мать с ребенком.

А в Анкаре произошло ДТП с участием сразу 26 автомобилей.