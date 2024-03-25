Премьер Испании пообещал Украине новую поддержку для защиты от войны России

Глава правительства Испании Педро Санчес в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским в воскресенье пообещал Украине новую поддержку в этом году для обороны от агрессивной войны России.

Об этом Санчес рассказал в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Глава испанского правительства подчеркнул, что "решительная поддержка Испании будет сохраняться столько, сколько потребуется".

"В 2024 году Испания предоставит новые возможности, чтобы помочь Украине защитить себя от российской агрессии, которая продолжается уже более двух лет", – пообещал Санчес.

Acabo de conversar con el presidente ucraniano @ZelenskyyUa, a quien he reiterado que el firme apoyo de España se mantendrá mientras sea necesario.



España entregará en 2024 nuevas capacidades para ayudar a que Ucrania pueda defenderse de la agresión rusa, que dura ya más de dos… – Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 24, 2024

Испания и Украина работают вместе ради справедливого и прочного мира, который уважает основные принципы Устава ООН, добавил испанский премьер. "Мы поддерживаем будущий мирный саммит, который должен иметь широкую международную поддержку", – отметил также Санчес.

Зеленский накануне отчитался, что обсудил с Санчесом потребность Украины в усилении противовоздушной обороны. Лидеры также договорились ускорить работу по подготовке двустороннего соглашения по безопасности между Украиной и Испанией.

Недавно СМИ сообщили, что Испания готовится к передаче Украине еще танков 19 Leopard 2.

Перед этим министр обороны Испании Маргарита Роблес обратилась к населению своей страны в связи с угрозами президента России Владимира Путина применить ядерное оружие.