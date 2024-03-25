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ЄС придбає ще 12 літаків для боротьби з лісовими пожежами 

Новини — Понеділок, 25 березня 2024, 14:49 — Марія Ємець

Єврокомісія виділяє 600 млн євро на придбання ще 12 літаків для боротьби з лісовими пожежами, їх розмістять у країнах, які найчастіше потерпають від цього стихійного лиха.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі ЄК.

Нові 12 літаків, які придбають за кошти з бюджету ЄС, будуть залучені для боротьби з пожежами по всій території Євросоюзу. Постачання має відбутися у 2027 році.

Місцями розміщення літаків стануть Хорватія, Греція, Італія, Франція, Іспанія та Португалія, які найчастіше потерпають від лісових пожеж у спекотні літні місяці. 

Цього ж дня Хорватія підписала угоду з канадською компанією про придбання літака для гасіння пожеж; нещодавно подібну угоду підписала Греція. 

Як повідомляли, цьогоріч зима у Греції стала найтеплішою в історії, у зв’язку з чим побоюються ще більшої проблеми з лісовими пожежами з настанням літа. 

Подібні тенденції спостерігалися майже у всіх країнах. В Іспанії у січні стовпчики термометра у деяких іспанських регіонах піднялись майже до 30 градусів за Цельсієм.

За даними служби моніторингу зміни клімату Європейського Союзу, січень 2023 року став найтеплішим місяцем за всю історію спостережень.

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Єврокомісія стихійні лиха