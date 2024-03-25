ЕС приобретет еще 12 самолетов для борьбы с лесными пожарами

Еврокомиссия выделяет 600 млн евро на приобретение еще 12 самолетов для борьбы с лесными пожарами, их разместят в странах, которые чаще всего страдают от этого стихийного бедствия.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе ЕК.

Новые 12 самолетов, которые приобретут за средства из бюджета ЕС, будут задействованы для борьбы с пожарами по всей территории Евросоюза. Поставка должна состояться в 2027 году.

Местами размещения самолетов станут Хорватия, Греция, Италия, Франция, Испания и Португалия, которые чаще всего страдают от лесных пожаров в жаркие летние месяцы.

В этот же день Хорватия подписала соглашение с канадской компанией о приобретении самолета для тушения пожаров; недавно подобное соглашение подписала Греция.

Как сообщалось, в этом году зима в Греции стала самой теплой в истории, в связи с чем опасаются еще большей проблемы с лесными пожарами с наступлением лета.

Подобные тенденции наблюдались почти во всех странах. В Испании в январе столбики термометра в некоторых испанских регионах поднялись почти до 30 градусов по Цельсию.

По данным службы мониторинга изменения климата Европейского Союза, январь 2023 года стал самым теплым месяцем за всю историю наблюдений.