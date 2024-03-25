В Литве назначили нового министра обороны

Президент Литвы Гитанас Науседа 25 марта назначил новым министром национальной обороны Лауринаса Кащюнаса.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", объявила канцелярия литовского президента.

Кащюнас до назначения главой Минобороны Литвы занимал должность главы Комитета по национальной безопасности и обороне в Сейме.

Одной из важных задач нового министра будет, среди прочего, подготовка Литвы к приему на своей территории немецкой бригады.

Фото: BNS

Отдельно Науседа подписал указ об увольнении с должности министра национальной обороны Арвидаса Анушаускаса, который ранее подал в отставку.

15 марта Анушаускас подал заявление об отставке, заявив, что его попросила об этом премьер Литвы Ингрида Шимоните. СМИ связали это с конфликтом с Шимоните из-за публичных заявлений министра обороны во время последнего визита в США.

19 марта премьер Литвы официально предложила на должность министра обороны главу оборонного комитета Сейма Лауринаса Кащюнаса.