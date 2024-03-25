Словаччина посилить перевірки на Великдень після теракту в Росії

Рада безпеки Словаччини на екстреному засіданні 25 березня, скликаному після теракту в Підмосковській області Росії, оголосила про посилення перевірок на прийдешні святкові дні та готовність підвищити рівень терористичної загрози.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток після засідання Радбезу заявив, що словацькі спецслужби вважають напад у Підмосков’ї минулого тижня релігійно мотивованим.

"У нас найбільше християнське свято в році (йдеться про Великдень, який припаде на 31 березня. – Ред.), і ми повинні бути в змозі відповісти на можливу загрозу для Словацької Республіки", – додав урядовець.

За словами Шутай Ештока, поліція планує посилити перевірки або патрулювання на релігійних службах і в торгових центрах, а також перевіряє прибулих через кордон і на потягях.

Додатково уряд Словаччини готовий підвищити рівень терористичної загрози, який наразі перебуває на другому рівні з чотирьох можливих.

Нагадаємо, минулої п'ятниці, 22 березня, група озброєних людей відкрила вогонь з автоматів у концертній залі Crocus City Hall у російському місті Красногорськ. Терористичне угруповання "Ісламська держава-Хорасан" взяло на себе відповідальність за напад, у якому загинули щонайменше 137 людей.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон назвав цинічними спроби РФ пов'язати з Україною теракти під Москвою. А президент Чехії Петр Павел закликав, аби розслідування не використовувалось у політичних цілях.