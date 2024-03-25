Словакия усилит проверки на Пасху после теракта в России

Совет безопасности Словакии на экстренном заседании 25 марта, созванном после теракта в Подмосковской области России, объявил об усилении проверок на грядущие праздничные дни и готовности повысить уровень террористической угрозы.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток после заседания Совбеза заявил, что словацкие спецслужбы считают нападение в Подмосковье на прошлой неделе религиозно мотивированным.

"У нас самый большой христианский праздник в году (речь идет о Пасхе, которая придется на 31 марта. – Ред.), и мы должны быть в состоянии ответить на возможную угрозу для Словацкой Республики", – добавил чиновник.

По словам Шутай Эштока, полиция планирует усилить проверки или патрулирование на религиозных службах и в торговых центрах, а также проверяет прибывших через границу и на поездах.

Дополнительно правительство Словакии готово повысить уровень террористической угрозы, который сейчас находится на втором уровне из четырех возможных.

Напомним, в минувшую пятницу, 22 марта, группа вооруженных людей открыла огонь из автоматов в концертном зале Crocus City Hall в российском городе Красногорск. Террористическая группировка "Исламское государство-Хорасан" взяла на себя ответственность за нападение, в котором погибли по меньшей мере 137 человек.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон назвал циничными попытки РФ связать с Украиной теракты под Москвой. А президент Чехии Петр Павел призвал, чтобы расследование не использовалось в политических целях.