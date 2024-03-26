Фермери розпалили вогнище біля Європейського парламенту 

Фермери у вівторок вранці почали прибувати до європейського кварталу Брюсселя на нову демонстрацію, звинувачуючи політику ЄС у заподіянні шкоди їхньому бізнесу.

Про це повідомило видання Politico, пише "Європейська правда".

Декілька тракторів об'їхали Люксембурзьку площу біля Європейського парламенту. Там фермери розпалили багаття та юрмилися довкола нього під пісню "Stayin' Alive" ("Залишитися в живих") гурту Bee Gees.

фото: politico

Трактори заблокували кілька під'їзних доріг навколо європейських інституцій. Рух по вулиці Рю де ла Луа, одній з найжвавіших магістралей Брюсселя, припинено.

За даними джерел RTBF, на вулиці Брюсселя може виїхати колона від 200 до 500 тракторів.

Влада рекомендувала мешканцям користуватися громадським транспортом, щоб дістатися до столиці. Очікують і на збої в роботі громадського транспорту, який курсує в районі європейського кварталу.

Фермери протестують проти бюрократії ЄС, глобальних торговельних угод та нових "зелених" вимог у рамках Спільної аграрної політики Євросоюзу.

У вівторок в Брюсселі міністри сільського господарства держав Євросоюзу проведуть зустріч, щоб знайти спосіб заспокоїти фермерів та вирішити, серед іншого, що ЄС робити з українським агроімпортом.

У понеділок посли ЄС обговорювали оновлення і продовження дії угоди про лібералізовану торгівлю з Україною, але не затвердили її. Бельгійське головування, за даними ЗМІ, відклало затвердження угоди на середу, оскільки багато країн не визначилися з позицією.

Минулої середи посли теж не змогли затвердити угоду, оскільки узгоджений з Європарламентом текст Польща та Франція вважають недостатнім.