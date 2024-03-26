Фермеры разожгли костер возле Европейского парламента

Фермеры во вторник утром начали прибывать в европейский квартал Брюсселя на новую демонстрацию, обвиняя политику ЕС в нанесении ущерба их бизнесу.

Об этом сообщило издание Politico, пишет "Европейская правда".

Несколько тракторов объехали Люксембургскую площадь возле Европейского парламента. Там фермеры разожгли костер и толпились вокруг него под песню "Stayin' Alive" ("Остаться в живых") группы Bee Gees.

фото: politico

Тракторы заблокировали несколько подъездных дорог вокруг европейских институтов. Движение по улице Рю де ла Луа, одной из самых оживленных магистралей Брюсселя, прекращено.

По данным источников RTBF, на улицы Брюсселя может выехать колонна от 200 до 500 тракторов.

Власти рекомендовали жителям пользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до столицы. Ожидаются и сбои в работе общественного транспорта, который курсирует в районе европейского квартала.

Фермеры протестуют против бюрократии ЕС, глобальных торговых соглашений и новых "зеленых" требований в рамках Совместной аграрной политики Евросоюза.

Во вторник в Брюсселе министры сельского хозяйства государств Евросоюза проведут встречу, чтобы найти способ успокоить фермеров и решить, среди прочего, что ЕС делать с украинским агроимпортом.

В понедельник послы ЕС обсуждали обновление и продление действия соглашения о либерализованной торговле с Украиной, но не утвердили его. Бельгийское председательство, по данным СМИ, отложило утверждение соглашения на среду, поскольку многие страны не определились с позицией.

В прошлую среду послы тоже не смогли утвердить обновленное соглашение, поскольку согласованный с Европарламентом текст соглашения Польша и Франция считают недостаточным.