Глава МЗС Литви: Без лідерства США Україні не виграти війну

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс під час візиту до Сполучених Штатів заявив, що Україна не зможе виграти війну, якщо США не проявлять своє лідерство.

Заяву литовського дипломата наводить МЗС Литви, пише "Європейська правда".

Ландсбергіс спільно з колегами з Латвії та Естонії у Вашингтоні провели зустріч з американським колегою Ентоні Блінкеном.

Вони обговорили "питання регіональної безпеки, продовження допомоги Україні та ключові цілі саміту НАТО у Вашингтоні", йдеться у повідомленні литовського міністерства.

"Якщо ми продовжуватимемо малювати для себе червоні лінії замість того, щоб розробляти плани перемоги України, Росія та інші авторитарні країни продовжуватимуть свою агресію. Без лідерства США Україна не зможе виграти цю війну", – заявив Ландсбергіс після зустрічі.

Він також подякував США за військову присутність у балтійському регіоні, зазначивши, що "трансатлантичний зв’язок є ключовим фактором у забезпеченні європейської безпеки та заснованого на правилах міжнародного порядку".

Ландсбергіс також вважає, що Захід робить помилки у своїй стратегії підтримки України і це може мати наслідки для того, як далі буде розвиватися історія.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна повідомив, що під час візиту до Сполучених Штатів міністрів закордонних справ країн Балтії вони отримали "обнадійливі повідомлення" про схвалення пакета допомоги Україні в розмірі 61 млрд доларів.