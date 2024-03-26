Глава МИД Литвы: Без лидерства США Украине не выиграть войну

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис во время визита в Соединенные Штаты заявил, что Украина не сможет выиграть войну, если США не проявят свое лидерство.

Заявление литовского дипломата приводит МИД Литвы, пишет "Европейская правда".

Ландсбергис совместно с коллегами из Латвии и Эстонии в Вашингтоне провели встречу с американским коллегой Энтони Блинкеном.

Они обсудили "вопросы региональной безопасности, продолжение помощи Украине и ключевые цели саммита НАТО в Вашингтоне", говорится в сообщении литовского министерства.

"Если мы будем продолжать рисовать для себя красные линии вместо того, чтобы разрабатывать планы победы Украины, Россия и другие авторитарные страны будут продолжать свою агрессию. Без лидерства США Украина не сможет выиграть эту войну", – заявил Ландсбергис после встречи.

Он также поблагодарил США за военное присутствие в балтийском регионе, отметив, что "трансатлантическая связь является ключевым фактором в обеспечении европейской безопасности и основанного на правилах международного порядка".

Ландсбергис также считает, что Запад делает ошибки в своей стратегии поддержки Украины и это может иметь последствия для того, как дальше будет развиваться история.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна сообщил, что во время визита в Соединенные Штаты министров иностранных дел стран Балтии они получили "обнадеживающие сообщения" об одобрении пакета помощи Украине в размере 61 млрд долларов.