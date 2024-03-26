Президент Чехии считает, что в перспективе стране все же стоит иметь посла в России
Президент Чехии Петер Павел считает, что в долгосрочной перспективе для Чехии все же важно иметь своего посла в России.
Об этом сообщает CTK, пишет "Европейская правда".
Президент после визита в чешскую Службу безопасности и информации (BIS) сказал, что уже долгое время придерживается мнения, что Чехии все же важно иметь дипломатическое представительство в России на уровне посла.
"Вопрос в том, есть ли для этого благоприятная ситуация в этот конкретный момент", – отметил Петр Павел.
Он добавил, что учитывая длительные процедуры приготовления стоит начать уже сейчас, чтобы иметь решение наготове.
Чешский посол в России с 2018 года – Витеслав Пивонька – уже много месяцев находится в Чехии, фактическим руководителем дипмиссии остался заместитель посла Иржи Чистецкий.
Ранее Павел предположил, что замена руководителей дипмиссии в Москве может начаться со "второго номера".
В начале осени президент Чехии ставил под сомнение необходимость иметь посла в России в текущих обстоятельствах; глава МИД не согласился с ним.