Президент Чехии считает, что в перспективе стране все же стоит иметь посла в России

Президент Чехии Петер Павел считает, что в долгосрочной перспективе для Чехии все же важно иметь своего посла в России.

Об этом сообщает CTK, пишет "Европейская правда".

Президент после визита в чешскую Службу безопасности и информации (BIS) сказал, что уже долгое время придерживается мнения, что Чехии все же важно иметь дипломатическое представительство в России на уровне посла.

"Вопрос в том, есть ли для этого благоприятная ситуация в этот конкретный момент", – отметил Петр Павел.

Он добавил, что учитывая длительные процедуры приготовления стоит начать уже сейчас, чтобы иметь решение наготове.

Чешский посол в России с 2018 года – Витеслав Пивонька – уже много месяцев находится в Чехии, фактическим руководителем дипмиссии остался заместитель посла Иржи Чистецкий.

Ранее Павел предположил, что замена руководителей дипмиссии в Москве может начаться со "второго номера".

В начале осени президент Чехии ставил под сомнение необходимость иметь посла в России в текущих обстоятельствах; глава МИД не согласился с ним.