Банк развития Совета Европы выделит Украине кредит на 100 млн евро
Административный совет Банка развития Совета Европы утвердил проект "НОМЕ. Компенсация за уничтоженное имущество", который предусматривает предоставление Украине кредита объемом 100 млн евро.
Об этом сообщила пресс-служба украинского Минфина, пишет "Европейская правда".
Средства планируют направить на поддержку механизма прямой помощи, благодаря которому участники боевых действий, лица с инвалидностью и многодетные семьи получат компенсацию за уничтоженное в результате боевых действий и террористических атак России жилье в виде сертификатов на приобретение жилья.
Заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова поблагодарила руководство банка за активную поддержку и солидарность с Украиной и отметила важность проектов по поддержке социальной сферы.
"Жилищный сектор остается одним из наиболее пострадавших в результате войны – общий ущерб оценивается почти в 50 млрд долларов США", – сказала она.
Проект позволит около 5700 украинцам получить компенсацию за уничтоженное жилье. Его реализуют с помощью услуги "еВідновлення" по всей территории Украины.
После автоматизированной проверки заявления украинцев на получение сертификата будет обрабатывать и одобрять специальная Государственная комиссия по компенсации. Весь ход рассмотрения заявления можно будет видеть в мобильном приложении "Дія".
Напомним также, что международный Реестр ущерба для Украины готовится приступить к работе в начале апреля.
Ранее в интервью "ЕП" Маркиян Ключковский, исполнительный директор Реестра ущерба, рассказал, каким образом будут добиваться от России средств для выплаты компенсаций украинцам.
Полное интервью с Ключковским смотрите на Youtube-канале "ЕвроПравды".