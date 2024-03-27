В Германии рассказали о ходе расследования дела левых террористов RAF

Немецкие следователи заявили, что прорабатывают сотни новых зацепок по поводу местонахождения двух бывших членов террористической группировки "Фракция Красной армии" (Rote Armee Fraktion, RAF).

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Полиция и прокуратура заявили, что они проверяют около 760 новых зацепок, полученных после ареста бывшей левой террористки Даниэлы Клетте, которая скрывалась более 30 лет.

В то же время ее приспешники, 69-летний Эрнст-Фолькер Штауб и 55-летний Буркгард Гарвег, находятся в розыске.

В своем заявлении следователи отметили, что теперь они считают, что Гарвег проводил время в квартире Клетте, а сам много лет жил в разных местах в Берлине. Они заявили, что он и Клетте, похоже, были в "очень тесном контакте".

По их словам, они нашли в квартире доказательства, которые связывают их со Штаубом. Найденные там удостоверения личности и водительские права показали, что Клетте использовала четыре псевдонима.

Штауб и Гарвег принадлежат к третьему поколению бывшей террористической организации RAF. На счету организации, действовавшей в Германии около тридцати лет, – убийство более 30 человек, в том числе директора Deutsche Bank Альфреда Геррхаузена, и ранение еще по меньшей мере двухсот.

В 1998 году группировка официально объявила о своем роспуске.

Ранее сообщалось, что в Берлине арестовали бывшую левую террористку Даниэлу Клетте, которая скрывалась более 30 лет.

Во время обыска в квартире, где задержали Клетте, были обнаружены ручная граната и другие опасные предметы.