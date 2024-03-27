У новообраного уряду меншості "Демократичного альянсу" (ДА) Португалії виникли суперечки з ультраправими Chega! ("Досить"), які звинуватили його в тому, що він об'єднався з соціалістами, щоб заблокувати призначення спікера парламенту.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Попри те, що лідер Chega! Андре Вентура оголосив, що його партія досягла домовленості з ДА про обрання спікером депутата від коаліції Агіару Бранку, його кандидатуру відхилили під час голосування, що означає, що депутати від правопопулістів не дотрималися домовленості.

Після того як Агіар Бранку не набрав достатньої кількості голосів, соціалісти та Chega! запропонували власних кандидатів – Франсішку Ассіса та Мануелу Тендер відповідно, яких, втім, також не обрали спікером.

За словами лідера парламентської фракції соціал-демократів, які входять до коаліції ДА, Жоакіма Міранди Сарменту, парламент став свідком першої "негативної коаліції" між соціалістами та правопопулістами.

Водночас лідер парламентської фракції ДА Еуріко Бріланте Діаш назвав звинувачення Сарменту недобросовісним, оскільки його партія не консультувалася з ДА, що своєю чергою нібито вирішила укласти угоду з Chega!

"Угода між (двома) правими партіями не спрацювала. Її розірвали менш ніж за 24 години", – сказав він.

Лідер Chega! Андре Вентура, заперечуючи, що давав вказівки своїм законодавцям зробити неможливим призначення Агіяра Бранку, звинуватив кількох лідерів ДА в тому, що вони заперечують існування домовленості.

"ДА повинен вибрати, з ким він хоче об'єднатися", – зазначив він.

Раніше президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза запропонував правоцентристському політику Луїшу Монтенегру сформувати уряд меншості.

"Демократичний альянс" отримав 80 місць у парламенті, що значно менше від 116, необхідних для більшості. Для прийняття законів партії знадобиться підтримка інших політичних сил.

Монтенегру змінить на посаді глави уряду Антоніу Кошту, який очолював піренейську країну з 2015 року як лідер Соціалістичної партії. Він пішов у відставку чотири місяці тому на тлі звинувачень у корупції, хоча не був підозрюваним у розслідуванні.

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