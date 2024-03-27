В новом парламенте Португалии – споры из-за голосования за должность спикера

У новоизбранного правительства меньшинства "Демократического альянса" (ДА) Португалии возникли споры с ультраправыми Chega! ("Хватит"), которые обвинили его в том, что он объединился с социалистами, чтобы заблокировать назначение спикера парламента.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Хотя лидер Chega! Андре Вентура объявил, что его партия достигла договоренности с ДА об избрании спикером депутата от коалиции Агиару Бранку, его кандидатуру отклонили во время голосования, что означает, что депутаты от правопопулистов не придерживались договоренности.

После того как Агиар Бранку не набрал достаточного количества голосов, социалисты и Chega! предложили собственных кандидатов – Франсишку Ассиса и Мануэлу Тендер соответственно, которых, впрочем, также не избрали спикером.

По словам лидера парламентской фракции социал-демократов, которые входят в коалицию ДА, Жоакима Миранды Сарменту, парламент стал свидетелем первой "негативной коалиции" между социалистами и правопопулистами.

В то же время лидер парламентской фракции ДА Эурико Бриланте Диаш назвал обвинения Сарменту недобросовестным, поскольку его партия не консультировалась с ДА, которая в свою очередь якобы решила заключить соглашение с Chega!

"Соглашение между (двумя) правыми партиями не сработало. Его разорвали менее чем за 24 часа", – сказал он.

Лидер Chega! Андре Вентура, отрицая, что давал указания своим законодателям сделать невозможным назначение Агияра Бранку, обвинил нескольких лидеров ДА в том, что они отрицают существование договоренности.

"ДА должен выбрать, с кем он хочет объединиться", – отметил он.

Ранее президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза предложил правоцентристскому политику Луишу Монтенегру сформировать правительство меньшинства.

"Демократический альянс" получил 80 мест в парламенте, что значительно меньше 116, необходимых для большинства. Для принятия законов партии понадобится поддержка других политических сил.

Монтенегру сменит на посту главы правительства Антониу Кошту, который возглавлял пиренейскую страну с 2015 года как лидер Социалистической партии. Он ушел в отставку четыре месяца назад на фоне обвинений в коррупции, хотя не был подозреваемым в расследовании.

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