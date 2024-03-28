Умєров поговорив з новим міністром оборони Литви про боєприпаси і дрони

Міністр оборони Рустем Умєров провів телефонну розмову з новим очільником Міністерства оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом.

Про це у Twitter (X) повідомила пресслужба литовського оборонного відомства, інформує "Європейська правда".

Під час розмови, зокрема, йшлося про те, як вирішити проблему нестачі боєприпасів та сприяти розвитку галузі.

Міністри також обговорили прагнення Литви сприяти виробництву безпілотників та обміну технологіями, що є особливо важливим для України.

Водночас Умєров зазначив, що у розмові також брали участь головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і начальник Генштабу Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис.

Під час розмови Сирський поінформував про безпекову ситуацію в Україні.

"Ми обговорили шляхи розширення нашої двосторонньої співпраці у сфері оборони та подякували Литві за її незмінну підтримку. З нетерпінням чекаємо на зустріч з міністром Кащюнасом у Києві найближчим часом", – написав Умєров.

Нагадаємо, Кащюнас був призначений новим міністром оборони Литви 25 березня. Одним із важливих завдань нового міністра буде, серед іншого, підготовка Литви до прийому на своїй території німецької бригади.