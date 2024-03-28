Умеров поговорил с новым министром обороны Литвы о боеприпасах и дронах
Министр обороны Рустем Умеров провел телефонный разговор с новым главой Министерства обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом.
Об этом в Twitter (X) сообщила пресс-служба литовского оборонного ведомства, информирует "Европейская правда".
Во время разговора, в частности, речь шла о том, как решить проблему нехватки боеприпасов и способствовать развитию отрасли.
Министры также обсудили стремление Литвы способствовать производству беспилотников и обмену технологиями, что особенно важно для Украины.
В то же время Умеров отметил, что в разговоре также принимали участие главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба Вооруженных сил Литвы Вальдемарас Рупшис.
Во время разговора Сырский проинформировал о ситуации с безопасностью в Украине.
"Мы обсудили пути расширения нашего двустороннего сотрудничества в сфере обороны и поблагодарили Литву за ее неизменную поддержку. С нетерпением ждем встречи с министром Кащюнасом в Киеве в ближайшее время", – написал Умеров.
Напомним, Кащюнас был назначен новым министром обороны Литвы 25 марта. Одной из важных задач нового министра будет, среди прочего, подготовка Литвы к приему на своей территории немецкой бригады.