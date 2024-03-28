Прем'єрка Литви скептична до ініціативи про підвищення військових витрат до 4% ВВП

Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте скептично відреагувала на кампанію групи литовських бізнес-асоціацій за виділення 4% ВВП на військові витрати.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Шимоніте заявила, що ініціатори кампанії не пропонують жодних джерел фінансування для досягнення цієї мети.

"Я рада, що люди небайдужі та розуміють, що оборона коштує грошей, але чого я досі не бачу в цій дискусії, то це дуже чіткої декларації про те, що ми не тільки небайдужі... але й готові платити за це більше", – сказала вона в четвер в ефірі радіо Žinių Radijas.

Шимоніте зауважила, що уряд може витрачати тільки гроші платників податків.

"Платники податків повинні якось озвучити свій вибір: або вони погоджуються на нижчий рівень соціального забезпечення в інших сферах, або погоджуються платити вищі податки", – сказала вона.

Прем'єр-міністерка зазначила, що спочатку вона хотіла б досягти узгодженої мети щодо витрат на оборону в розмірі 3% ВВП.

На тлі дискусій про збільшення військових витрат деякі бізнес-асоціації та компанії в Литві нещодавно оголосили, що приєднуються до ініціативи "Чотири відсотки" Литовської конфедерації бізнесу, асоціації стартапів Unicorns Lithuania і Литовської конфедерації промисловців.

Нагадаємо, нещодавно у Литві змінився міністр оборони. Лаурінас Кащюнас був призначений на посаду 25 березня.

Після призначення Кащюнас вже поспілкувався з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Вони обговорили, як вирішити проблему нестачі боєприпасів та сприяти розвитку галузі.