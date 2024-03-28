Премьер Литвы скептически относится к инициативе о повышении военных расходов до 4% ВВП

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните скептически отреагировала на кампанию группы литовских бизнес-ассоциаций за выделение 4% ВВП на военные расходы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Шимоните заявила, что инициаторы кампании не предлагают никаких источников финансирования для достижения этой цели.

"Я рада, что люди неравнодушны и понимают, что оборона стоит денег, но чего я до сих пор не вижу в этой дискуссии, так это очень четкой декларации о том, что мы не только неравнодушны... но и готовы платить за это больше", – сказала она в четверг в эфире радио Žinių Radijas.

Шимоните заметила, что правительство может тратить только деньги налогоплательщиков.

"Налогоплательщики должны как-то озвучить свой выбор: либо они соглашаются на более низкий уровень социального обеспечения в других сферах, либо соглашаются платить более высокие налоги", – сказала она.

Премьер-министр отметила, что сначала она хотела бы достичь согласованной цели по расходам на оборону в размере 3% ВВП.

На фоне дискуссий об увеличении военных расходов некоторые бизнес-ассоциации и компании в Литве недавно объявили, что присоединяются к инициативе "Четыре процента" Литовской конфедерации бизнеса, ассоциации стартапов Unicorns Lithuania и Литовской конфедерации промышленников.

Напомним, недавно в Литве сменился министр обороны. Лауринас Кащюнас был назначен на должность 25 марта.

После назначения Кащюнас уже пообщался с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Они обсудили, как решить проблему нехватки боеприпасов и способствовать развитию отрасли.