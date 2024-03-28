Возле Канарских островов Испании спасли 124 мигранта

Испанская береговая охрана в четверг спасла с двух деревянных лодок у Канарских островов 124 мигранта, среди них были маленькие дети и человек, которому потребовалась инвалидная коляска.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Reuters.

Одна лодка, на которой было 66 человек, находилась в 18,5 км к югу от острова Гран-Канария, сообщает Красный Крест Испании. Вторую, на борту которой было 58 человек, в том числе две женщины, нашли неподалеку.

Пограничное агентство ЕС Frontex заявляет, что атлантический маршрут к Канарским островам сейчас является наиболее загруженным маршрутом нелегальной миграции из Западной Африки в Евросоюз.

В этом месяце Министерство внутренних дел Испании сообщило, что количество людей, совершивших это опасное путешествие в период с 1 января по 15 марта, достигло 12 393 человека по сравнению с 2 178 за аналогичный период прошлого года.

Ранее испанская полиция арестовала трех человек по факту смерти в ноябре 2023 года пятерых мигрантов; им угрожали мачете и заставили выпрыгнуть из лодки, на которой они плыли вместе с десятками других мигрантов.

Перед этим у берегов Турции в Эгейском море затонула резиновая лодка с мигрантами, в результате чего погибли по меньшей мере 22 человека.

Ранее стало известно, что два человека погибли при попытке добраться до испанских Канарских островов на лодке, в которой в целом находились 40 мигрантов.