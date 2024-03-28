Количество прибывших в Британию мигрантов достигло нового рекорда

Более 4600 искателей убежища прибыли в Великобританию на небольших лодках в 2024 году, что является рекордным показателем за первые три месяца года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Согласно предварительным данным, которые обнародовало министерство внутренних дел страны, до 26 марта этого года обнаружили 4 644 человека, которые прибыли через Ла-Манш на небольших, в частности надувных лодках.

За аналогичный период прошлого года в Великобританию прибыли 3 770 мигрантов, в 2022 году – 4 162 человека, что и было предыдущим рекордным показателем.

"Неприемлемое количество людей, которые продолжают пересекать Ла-Манш, демонстрирует, почему мы должны как можно быстрее запустить (депортационные) рейсы в Руанду", – заявил на прошлой неделе представитель министерства внутренних дел.

По его словам, Великобритания тесно сотрудничает с французской полицией, которая сталкивается с растущим насилием и беспорядком на своих пляжах, чтобы предотвратить эти путешествия искателей убежища.

Увеличение количества прибывших мигрантов оказывает давление на премьера Риши Сунака, чья Консервативная партия значительно отстает от оппозиционных лейбористов в опросах общественного мнения, а иммиграция является основным вопросом, вызывающим беспокойство у некоторых избирателей.

Недавно сообщалось, что законопроект, который имеет целью заблокировать дальнейшие судебные обжалования плана премьера Великобритании Риши Сунака по депортации искателей убежища в Руанду, в следующий раз будет обсуждаться в парламенте 15 апреля.

Ранее сообщалось, что план британского правительства отправить некоторых мигрантов в Руанду, где они должны ждать решения о предоставлении убежища, может стоить почти полмиллиарда фунтов (около 580 млн евро), плюс сотни тысяч на каждого депортированного человека.

Перед этим Палата лордов отклонила правительственный план депортации мигрантов в Руанду, где они должны ждать решения о предоставлении убежища и который вызвал критику правозащитников и споры внутри правящей Консервативной партии.

В прошлом году план признал незаконным британский Верховный суд, после чего правительства Британии и Руанды подписали новый договор с определенными гарантиями безопасности для мигрантов.