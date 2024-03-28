Нідерланди підвищили рівень попередження для своїх громадян, які планують поїздки у Францію

Нідерланди підвищили рівень попередження для своїх громадян, які планують поїздки до Франції, у зв’язку з оголошеним в країні найвищим рівнем терористичної загрози.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Міністерство закордонних справ Нідерладнів змінило рівень оцінки ризиків у разі поїздки до країни із найнижчого "зеленого" до "жовтого". Це пов’язано з тим, що після ісламістського теракту у передмісті Москви Франція підвищила рівень терористичної загрози до максимального.

В МЗС зазначили, що підвищена загроза терактів, за оцінкою Парижа, передусім стосується великих міст.

"Подорожі до Франції можливі, але рекомендується зберігати надзвичайну пильність… Стежте за вказівками французьких органів влади", – зазначили у рекомендації щодо поїздок.

Раніше цього тижня очільник МВС Франції Жеральд Дарманен заявив про безпрецедентний рівень терористичної загрози в країні.

Президент Франції Емманюель Макрон вказав, що філія угруповання "Ісламська держава", яка взяла відповідальність за теракт в підмосковній концертній залі, нещодавно намагалася скоїти теракти і на території Франції.