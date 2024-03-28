Нидерланды повысили уровень предупреждения для поездок во Францию
Нидерланды повысили уровень предупреждения для своих граждан, которые планируют поездки во Францию, в связи с объявленным в стране самым высоким уровнем террористической угрозы.
Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".
Министерство иностранных дел Нидерландов изменило уровень оценки рисков в случае поездки в страну с самого низкого "зеленого" до "желтого". Это связано с тем, что после исламистского теракта в пригороде Москвы Франция повысила уровень террористической угрозы до максимального.
В МИД отметили, что повышенная угроза терактов, по оценке Парижа, прежде всего касается крупных городов.
"Путешествия во Францию возможны, но рекомендуется сохранять чрезвычайную бдительность... Следите за указаниями французских органов власти", – отметили в рекомендации по поездкам.
Ранее на этой неделе глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил о беспрецедентном уровне террористической угрозы в стране.
Президент Франции Эмманюэль Макрон указал, что филиал группировки "Исламское государство", которая взяла ответственность за теракт в подмосковном концертном зале, недавно пыталась совершить теракты и на территории Франции.