Нидерланды повысили уровень предупреждения для поездок во Францию

Нидерланды повысили уровень предупреждения для своих граждан, которые планируют поездки во Францию, в связи с объявленным в стране самым высоким уровнем террористической угрозы.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Министерство иностранных дел Нидерландов изменило уровень оценки рисков в случае поездки в страну с самого низкого "зеленого" до "желтого". Это связано с тем, что после исламистского теракта в пригороде Москвы Франция повысила уровень террористической угрозы до максимального.

В МИД отметили, что повышенная угроза терактов, по оценке Парижа, прежде всего касается крупных городов.

"Путешествия во Францию возможны, но рекомендуется сохранять чрезвычайную бдительность... Следите за указаниями французских органов власти", – отметили в рекомендации по поездкам.

Ранее на этой неделе глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил о беспрецедентном уровне террористической угрозы в стране.

Президент Франции Эмманюэль Макрон указал, что филиал группировки "Исламское государство", которая взяла ответственность за теракт в подмосковном концертном зале, недавно пыталась совершить теракты и на территории Франции.