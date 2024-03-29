Парламент Молдови ратифікував угоду з Європейською асоціацією вільної торгівлі

Парламент Молдови на засіданні 28 березня ратифікував угоду з Європейською асоціацією вільної торгівлі (ЄАВТ), до якої входять Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія і Швейцарія.

Про це йдеться у заяві молдовського парламенту, яку наводить Newsmaker, пише "Європейська правда".

Угода покликана забезпечити вигідні умови експорту молдовської продукції у ці держави.

"Компанії з країн ЄАВТ інвестуватимуть у Молдову, завдяки чому в нашій країні з'являться нові робочі місця", – йдеться в заяві парламенту.

Молдова підписала угоду з Європейською асоціацією вільної торгівлі у червні 2023 року.

Як зазначила президентка Майя Санду, угода дасть змогу молдовським виробникам експортувати товари до країн-членів ЄАВТ без сплати митних зборів.

Переговори між Молдовою та чотирма європейськими країнами почалися навесні 2021 року.

Угода Молдови з ЄАВТ охоплює торгівлю товарами, послугами, права інтелектуальної власності, конкуренцію, державні закупівлі та сталий розвиток.

Створена у 1960 році, Європейська асоціація вільної торгівлі є зоною вільної торгівлі, яка об'єднує митні території чотирьох європейських країн, що не вступили до Європейського Союзу.