Парламент Молдовы ратифицировал соглашение с Европейской ассоциацией свободной торговли
Парламент Молдовы на заседании 28 марта ратифицировал соглашение с Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ), в которую входят Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.
Об этом говорится в заявлении молдовского парламента, которое приводит Newsmaker, пишет "Европейская правда".
Соглашение призвано обеспечить выгодные условия экспорта молдовской продукции в эти государства.
"Компании из стран ЕАСТ будут инвестировать в Молдову, благодаря чему в нашей стране появятся новые рабочие места", – говорится в заявлении парламента.
Молдова подписала соглашение с Европейской ассоциацией свободной торговли в июне 2023 года.
Как отметила президент Майя Санду, соглашение позволит молдовским производителям экспортировать товары в страны-члены ЕАСТ без уплаты таможенных пошлин.
Переговоры между Молдовой и четырьмя европейскими странами начались весной 2021 года.
Соглашение Молдовы с ЕАСТ охватывает торговлю товарами, услугами, права интеллектуальной собственности, конкуренцию, государственные закупки и устойчивое развитие.
Созданная в 1960 году, Европейская ассоциация свободной торговли является зоной свободной торговли, которая объединяет таможенные территории четырех европейских стран, не вступивших в Европейский Союз.