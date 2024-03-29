Глава МЗС Німеччини: Ізраїль має відмовитись від контролю над Газою після війни

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що Ізраїль повинен відмовитися від контролю над сектором Гази, як тільки закінчиться війна проти ХАМАС.

Її заяву наводить Welt, повідомляє "Європейська правда".

За запитання, хто має керувати там після завершення війни, Бербок відповіла: "Палестинці – вільні від ХАМАС, вільні від терору, самовизначені і з вільно обраним урядом всіх палестинців, в тому числі і на Західному березі".

Водночас міністерка визнала, що "це не станеться за один день".

"Але ми не повинні втрачати з поля зору політичний горизонт, особливо зараз, під час війни", – додала вона.

За словами Бербок, німецький уряд щодня працює з арабськими партнерами над тим, щоб рішення за принципом двох держав залишалося в межах досяжності.

Це включає розбудову цивільної інфраструктури, реформування Палестинської автономії, економічну реконструкцію – і структуру безпеки, включаючи гарантії безпеки для Ізраїлю і палестинців, зазначила очільниця МЗС Німеччини.

"І це включає нагадування ізраїльському уряду, що політика поселень не тільки перешкоджає створенню палестинської держави, але й буквально перешкоджає миру. Тому що тільки рішення про дві держави може принести тривалий мир і безпеку для народу Ізраїлю", – сказала Бербок.

Вона наголосила, що захист під час перехідного періоду, до того, як дві держави зможуть жити пліч-о-пліч у мирі, можливий лише за наявності міжнародних гарантій безпеки.

Ізраїль повинен бути впевнений, що з Палестини більше ніколи не буде терористичної загрози, а палестинці повинні бути впевнені, що вони можуть жити безпечно і з гідністю на своїй землі, вважає Бербок.

Раніше стало відомо, що Іспанія домовилася з лідерами Ірландії, Мальти та Словенії зробити перші кроки до визнання Палестинської держави.

Британія, США та інші західні країни публічно підтримують ідею створення держави Палестини для вирішення багаторічного арабо-ізраїльського конфлікту.

Проте ізраїльський прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу відкидає таку перспективу навіть після завершення нинішньої війни з угрупованням ХАМАС.